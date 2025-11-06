Mamma maltrattata e stalking nei confronti dell' ex fidanzatina scatta il divieto di avvicinamento

Avrebbe maltrattato la madre e perseguitato la fidanzatina. Un 20enne di Santarcangelo di Romagna figura indagato dalla Procura della Repubblica di Rimini per maltrattamenti in famiglia nei confronti del genitore e stalker nei confronti della ex. Al giovane sono state notificate due ordinanze. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

