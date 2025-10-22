Stalking alla ex fidanzata nel Bolognese | divieto di avvicinamento per un 21enne
Bologna, 22 ottobre 2025 – Telefonate, pedinamenti e appostamenti sotto casa. E poi minacce e molestie dopo la fine della relazione: disposto il divieto di avvicinamento per un 21enne italiano nel Bolognese. Questa l’ordinanza applicativa eseguita dai carabinieri di Anzola dell’Emilia nei confronti del giovane indagato dalla Procura per atti persecutori verso l’ex fidanzata. La vittima di recente ha presentato in caserma una querela nei confronti dell’ex, che ha continuato a minacciarla e molestarla dopo la fine della relazione, durata circa sei mesi. Lei lo aveva lasciato, infatti, a causa del suo carattere morboso e geloso, che si è manifestato, appunto, anche dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Aiuto, la mia amica è salita su un bus con l'ex violento": un 40enne arrestato per stalking sulla ex fidanzata 19enne - facebook.com Vai su Facebook
Il trapper Faneto è accusato dalla fidanzata di violenze e stalking. L'indagine della procura di Milano e i messaggi con le minacce - X Vai su X
Minaccia di uccidere l'ex compagno e di incendiare casa con dentro la nuova fidanzata, stalker rischia il processo - , 50enne di Castel Volturno accusata di stalking nei confronti dell’ex compagno e della nuova fidanzata dell’ex. casertanews.it scrive
Morgan a processo per stalking: “Angelica Schiatti deve essere risarcita con almeno 100mila euro” - Non bastano i 15mila euro offerti come risarcimento da Morgan, al secolo Marco Castoldi, imputato di stalking e diffamazione aggravata nei confronti dell'ex fidanzata Angelica Schiatti. Scrive fanpage.it
Arrestato per stalking. Minaccia la ex fidanzata e brucia l’auto dell’amico - Modena, 2 agosto 2025 – L’avrebbe perseguitata per mesi, minacciandola di morte e introducendosi anche nella sua abitazione. Da ilrestodelcarlino.it