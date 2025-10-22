Bologna, 22 ottobre 2025 – Telefonate, pedinamenti e appostamenti sotto casa. E poi minacce e molestie dopo la fine della relazione: disposto il divieto di avvicinamento per un 21enne italiano nel Bolognese. Questa l’ordinanza applicativa eseguita dai carabinieri di Anzola dell’Emilia nei confronti del giovane indagato dalla Procura per atti persecutori verso l’ex fidanzata. La vittima di recente ha presentato in caserma una querela nei confronti dell’ex, che ha continuato a minacciarla e molestarla dopo la fine della relazione, durata circa sei mesi. Lei lo aveva lasciato, infatti, a causa del suo carattere morboso e geloso, che si è manifestato, appunto, anche dopo la chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stalking alla ex fidanzata nel Bolognese: divieto di avvicinamento per un 21enne