Elly Schlein si presenta come una figura gentile e onesta, secondo alcuni commentatori, in contrasto con una destra percepita come cafona e aggressiva. L’analisi di alcuni articoli evidenzia come, a livello comunicativo e politico, la sua figura si distingua per sobrietà e rispetto, in un contesto spesso caratterizzato da toni più aggressivi. Questa differenza di stile evidenzia come i salotti politici spesso rimangano ancorati ai luoghi comuni, senza approfondire realmente i temi del dibattito pubblico.

“Tanto gentile e tanto onesta pare la Elly nostra quand’ella altrui saluta”. Questo è il noto sonetto dantesco mentre il Venerdì di Repubblica la mette così: Elly Schlein è troppo gentile per la destra fascistizzata e cafona. Così infatti è titolata la rubrica delle lettere di Natalia Aspesi, la quale concorda con un lettore che dice che solo Schlein “può fare la differenza”. Rispetto al volgo, ovvio, che vota Meloni o Salvini. Aspesi aggiunge che la destra vince “perché purtroppo sono in tanti, non è in grado di ragionare”. Accusa non nuova. Ma è la virtù della gentilezza di Schlein a colpire in questa disamina che traccia nuovamente una separazione tra elettorato alto e elettorato basso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein gentile, destra cafona: i salotti rossi sono rimasti ai luoghi comuni

