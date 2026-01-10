Elly Schlein gentile destra cafona | i salotti rossi sono rimasti ai luoghi comuni
Elly Schlein si presenta come una figura gentile e onesta, secondo alcuni commentatori, in contrasto con una destra percepita come cafona e aggressiva. L’analisi di alcuni articoli evidenzia come, a livello comunicativo e politico, la sua figura si distingua per sobrietà e rispetto, in un contesto spesso caratterizzato da toni più aggressivi. Questa differenza di stile evidenzia come i salotti politici spesso rimangano ancorati ai luoghi comuni, senza approfondire realmente i temi del dibattito pubblico.
“Tanto gentile e tanto onesta pare la Elly nostra quand’ella altrui saluta”. Questo è il noto sonetto dantesco mentre il Venerdì di Repubblica la mette così: Elly Schlein è troppo gentile per la destra fascistizzata e cafona. Così infatti è titolata la rubrica delle lettere di Natalia Aspesi, la quale concorda con un lettore che dice che solo Schlein “può fare la differenza”. Rispetto al volgo, ovvio, che vota Meloni o Salvini. Aspesi aggiunge che la destra vince “perché purtroppo sono in tanti, non è in grado di ragionare”. Accusa non nuova. Ma è la virtù della gentilezza di Schlein a colpire in questa disamina che traccia nuovamente una separazione tra elettorato alto e elettorato basso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Elly sopravvive grazie ai cacicchi: il Pd esiste ancora grazie ai “nemici amatissimi” della Schlein
Leggi anche: Stop ai luoghi comuni: “I ragazzi riempiono le piazze per il clima e la pace”
Natalia Aspesi: la “timida” Schlein può fare la differenza; Acca Larentia, Repubblica-choc sul pestaggio rosso: Scena non particolarmente violenta | .it.
Elly Schlein travestita da Befana, il post del sindaco Dipiazza scatena l'ira del centrosinistra: «Misogino e sessista e Meloni prenda le distanze» - Fin qui tutto ok, è il giorno dell'Epifania e gli auguri sui social accompagnati da foto di vecchiette sulle scope volanti si ... ilgazzettino.it
Il sindaco di Trieste paragona Elly Schlein alla Befana: scoppia la bufera politica - Un fotomontaggio che raffigura Elly Schlein vestita da Befana è stato pubblicato su Facebook dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, accompagnato da un ironico augurio rivolto direttamente alla ... tg.la7.it
Insulto a Elly Schlein, il Pd Fvg attacca Dipiazza: “gesto sessista che incarna la cultura di destra” - Nuova polemica politica a Trieste dopo la pubblicazione, sui social del sindaco Roberto Dipiazza, di una vignetta che raffigura la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in veste di Befana. triestecafe.it
“In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita e nemmeno sulla scuola”. A dirlo è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, riferendosi alla conferenza stampa di - facebook.com facebook
In Onda torna domenica #11gennaio con @mariannaaprile e @lucatelese. Gli ospiti della puntata saranno Elly Schlein e Paolo Mieli. Dalle 20.30 su @La7tv. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.