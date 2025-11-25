Elly sopravvive grazie ai cacicchi | il Pd esiste ancora grazie ai nemici amatissimi della Schlein
Da due anni e mezzo Elly Schlein è segretaria nazionale del Pd. In questo periodo ha perso sette Regioni su undici e, tra quelle che ha vinto, la metà sono andate ai Cinquestelle. Ma c’è un dato politico ancora più importante e cioè che se Elly e il Pd sopravvivono il merito è dei cacicchi che tengono in mano le redini nei territori. E che, tutti, non mostrano grande simpatia per la segretaria nazionale. Giani-bifronte. Il primo a non sopportare e a non essere sopportato da lei, Elly, è Eugenio Giani. Rieletto presidente della Regione Toscana contro la volontà della segretaria nazionale, socialista, non ha mai nascosto la sua siderale distanza da Largo del Nazareno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
