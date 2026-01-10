Edoardo Bove verso la rescissione con la Roma

Edoardo Bove e l'AS Roma stanno per separarsi consensualmente. Il centrocampista romano ha deciso di rescindere il suo contratto con il club per poter continuare la carriera all’estero, dopo il grave malore affrontato nel dicembre 2024. Questa scelta segna un nuovo inizio per Bove, che mira a riprendere l’attività sportiva in un contesto diverso da quello italiano.

L'AS Roma ed Edoardo Bove sono pronti a dirsi addio. Il centrocampista romano avrebbe risolto (consensualmente) il suo contratto con il club giallorosso per poter tornare a giocare ma non in Italia dopo il grave malore che lo colpì nel dicembre 2024. L'arresto cardiaco Nel 2024 Bove giocava in.

Bove tratta la rescissione con la Roma, verso l'Inghilterra - Edoardo Bove ha cominciato a discutere con la Roma, alla quale è legato fino giugno 2028, la rescissione del contratto in giallorosso. ansa.it

Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in Italia - Dopo 13 mesi dall’arresto cardiaco in campo, Edoardo Bove ha rescisso il suo contratto con la Roma e si avvicina il suo ritorno in campo: c'è il Watford ... fanpage.it

Roma: Bove verso la risoluzione, rinnovi in arrivo!

Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. Vicino l’accordo con il Watford. - facebook.com facebook

Il lungo calvario di Edoardo #Bove sta per giungere al termine: il centrocampista ha risolto il suo contratto con l' #AsRoma Nel suo futuro ci sarebbe il #Watford, club che milita in #Championship tinyurl.com/ybbn5dn6 [ @FabrizioRomano] x.com

