Edoardo Bove tratta la rescissione con la Roma | tornerà a giocare a calcio lo farà all'estero

Edoardo Bove sta negoziando la rescissione del contratto con la Roma e si prepara a trasferirsi all’estero per proseguire la carriera calcistica. L’ex calciatore della Fiorentina, dopo aver concluso il suo rapporto con i giallorossi, valuterà opportunità in paesi dove è consentito giocare con il defibrillatore sottocutaneo. La sua scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale e personale.

