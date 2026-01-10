Ecco dove trovare il Carlino domani in città

Ecco l'elenco delle edicole aperte domani in città, dove è possibile acquistare il Resto del Carlino anche durante il giorno festivo. Questa informazione è utile per chi desidera rimanere aggiornato sulle notizie locali e nazionali, anche nei giorni di pausa. Di seguito, troverete le sedi disponibili per l’acquisto del quotidiano, garantendo un servizio pratico e accessibile a tutti i lettori.

Pubblichiamo, come di consuento, tutte le edicole che resteranno aperte domani per consentire ai nostri lettori, anche nel giorno festivo, di acqistare il Resto del Carlino e essere informati. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18B, Edicola Del Treno; piazza Medaglie D'Oro – FS, Frabetti; piazza Medaglie D'Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A.

