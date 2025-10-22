Domani torna Bar Carlino Ecco gli ospiti rossoblù

Dopo due settimane lontano dai campi internazionali, torna Bar Carlino, che accende i riflettori del suo salotto interamente rossoblù, sotto il portico di San Luca, per la terza puntata della trasmissione che racconta del Bologna calcio come non lo avete mai visto. La prossima partita di Europa League, infatti, è alle porte: l’avversario è la Steaua Bucarest (FCSB). La rosa di mister Italiano, infatti, ha già raggiunto Bucarest, dove si giocherà il match. Lui no, ricoverato per una polmonite. Ma domani alle 18,45, i rossoblù giocheranno anche per il mister, nella calda Arena Na?ional?. E, dalle 17 alle 18, il nostro giornale, aspetta lettori, tifosi e appassionati sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, a un passo dallo stadio Dall’Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

