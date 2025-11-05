Bar Carlino ecco il salotto rossoblù Domani il pre-partita da Neri

Sarà una puntata tutta da vivere e scoprire, in attesa che il nostro Bologna scenda in campo per la partita contro il Brann in Europa League, quella che domani riempirà il dehors di Neri Pasticceria Caffetteria. E sapete perché? Dalle 18, torna Bar Carlino, il salotto interamente rossoblù de il Resto del Carlino, che racconta la squadra del mister Italiano tra le stelle del calcio internazionale e dell’onda di passione che muove la città delle Due Torri. Un’ora di diretta, da seguire dal vivo o sul canale 88 del digitale terrestre, ma anche sui nostri canali social e sul sito web, in cui si respirerà il vero clima del pre-partita europeo, che si giocherà alle 21 sul prato del Dall’Ara, a due passi dalla nostra trasmissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

