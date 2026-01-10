E’ nato il sito visitfermignanoit
È stato inaugurato il nuovo sito visitfermignano.it, uno strumento pensato per valorizzare il patrimonio e le attrattive di Fermignano. Il portale intende offrire ai visitatori informazioni aggiornate e facilmente accessibili, contribuendo a promuovere il territorio in modo semplice e efficace. Anche il Comune di Fermignano punta sul digitale per sostenere il turismo locale e favorire una comunicazione più diretta con cittadini e visitatori.
Anche il Comune di Fermignano punterà sul digitale per migliorare la promozione turistica, lanciando il sito www.visitfermignano.it La piattaforma è stata realizzata grazie alla vittoria di un bando regionale, finanziato con fondi europei, che ha portato circa 50mila euro per dare vita al progetto, ai quali si è aggiunto un confinanziamento interno. Il sito è già attivo e la prossima settimana sarà presentato a pubblico e operatori, lunedì 12 alle 21, nella Sala Monteverdi. Durante la serata il Comune spiegherà ad attività e associazioni il funzionamento del portale e come aderirvi. "Sarà dedicato alla valorizzazione del nostro territorio e delle sue attività, è pensato per promuovere il paese e le sue realtà locali e dovrà spiegare perché venire a visitare Fermignano e quali luoghi vedere – spiega l’assessore Monica Scaramucci –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
