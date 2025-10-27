Francesca Barra denuncia sito sessista | Le mie foto falsate e pubblicate su sito porno

Con un lungo post su Instagram, la giornalista Francesca Barra è tornata sulla sua denuncia nei confronti di un sito sessista, che ha pubblicato alcune sue foto nuda generate con l’IA. “Voglio prima di tutto ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in queste ore. Mi avete mostrato affetto, solidarietà, indignazione. Sapere di non essere soli, in questi casi, è fondamentale. Dopo che hanno manipolato e falsato le mie immagini, pubblicandole su un sito pornografico, molti mi hanno detto: “Tranquilla, noi ti conosciamo, sappiamo che non faresti mai quelle foto”. Ma il punto, credetemi, non è questo” ha scritto la giornalista, chiarendo poi la sua posizione nel post. 🔗 Leggi su Lapresse.it

