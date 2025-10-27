Francesca Barra denuncia sito sessista | Le mie foto falsate e pubblicate su sito porno
Con un lungo post su Instagram, la giornalista Francesca Barra è tornata sulla sua denuncia nei confronti di un sito sessista, che ha pubblicato alcune sue foto nuda generate con l’IA. “Voglio prima di tutto ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in queste ore. Mi avete mostrato affetto, solidarietà, indignazione. Sapere di non essere soli, in questi casi, è fondamentale. Dopo che hanno manipolato e falsato le mie immagini, pubblicandole su un sito pornografico, molti mi hanno detto: “Tranquilla, noi ti conosciamo, sappiamo che non faresti mai quelle foto”. Ma il punto, credetemi, non è questo” ha scritto la giornalista, chiarendo poi la sua posizione nel post. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una violazione dell'intimità, una violenza, anche se le immagini che la ritraggono sono state generate con l'Intelligenza Artificiale. È la denuncia della giornalista Francesca Barra sui suoi canali social: "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immag - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Barra derubata in treno: "Il mio bracciale sparito in 5 minuti" #francescabarra #furto #bracciale #23ottobre - X Vai su X
Francesca Barra denuncia un altro sito sessista che spoglia le donne con l'AI - La giornalista Francesca Barra ha denunciato un altro sito sessista che spoglia le donne con l'AI: ecco cosa ha scritto sui social e il suo appello online. Da msn.com
Francesca Barra contro l’IA: foto nude false apparse online senza consenso - La giornalista Francesca Barra ha denunciato attraverso un post su Instagram la scoperta di sue immagini nuda su un sito per adulti, immagini generate con l'intelligenza artificiale. Secondo tg.la7.it
Sito sessista spoglia le donne con l’IA: la denuncia di Francesca Barra - Un nuovo sito sessista è stato scoperto dall Polizia Postale. Lo riporta msn.com