È morto Leonardo Celleno

Oggi si registra la scomparsa di Leonardo Celleno, noto medico-chirurgo e figura di rilievo nel settore della cosmetologia italiana. La sua esperienza e professionalità hanno contribuito a definire standard elevati nel campo, lasciando un’impronta significativa nel settore medico estetico. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità professionale e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

È morto oggi Leonardo Celleno, medico-chirurgo e figura di riferimento assoluta nel panorama della cosmetologia italiana. Nato a Roma il 10 luglio 1951, Celleno è stato per decenni un punto di raccordo tra la ricerca dermatologica e l’industria cosmetica, contribuendo in modo decisivo allo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana Leggi anche: Castelnuovo, è morto a 88 anni Leonardo Andreucci Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il prezioso orologio apparteneva a Leonardo Italiani, il pilota più giovane morto nell'incidente: i carabinieri avevano aperto un'indagine ma il Rolex è ricomparso in un cestino del reparto di Necrologia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.