Addio a Leonardo Celleno capostipite della cosmetologia italiana
È venuto a mancare Leonardo Celleno, medico-chirurgo riconosciuto come il pioniere della cosmetologia in Italia. La sua figura ha segnato un importante punto di riferimento nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla crescita di questa disciplina nel nostro paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo medico e della cosmetologia italiana.
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Scompare oggi Leonardo Celleno, medico-chirurgo capostipite della cosmetologia italiana. Responsabile dell'unità operativa di Dermatologia alla Columbus, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Celleno è stato dal 2007 ad oggi presidente dell'Associazione italiana di dermatologia e Cosmetologia (Aideco), che ha fondato. Ponte tra il mondo della dermatologia e l'industria cosmetica italiana, ha guidato il Centro di ricerche cosmetologiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e fondato e coordinato il corso di laurea in Scienze e tecnologie cosmetologiche presso il medesimo Ateneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Leonardo Caputo dirigerà il settore finanziario della Italiana Petroli
Leggi anche: Crans Montana, il dramma della classe italiana: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean coinvolti nell’incendio di Capodanno
ilgiornaleditrani - Addio al signor Riscossa: Leonardo Mastromauro si è spento a 90 anni - facebook.com facebook
Addio a Leonardo Zanchi: storico volto del vino amerino x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.