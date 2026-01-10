Addio a Leonardo Celleno capostipite della cosmetologia italiana

È venuto a mancare Leonardo Celleno, medico-chirurgo riconosciuto come il pioniere della cosmetologia in Italia. La sua figura ha segnato un importante punto di riferimento nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla crescita di questa disciplina nel nostro paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo medico e della cosmetologia italiana.

