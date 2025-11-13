Castelnuovo è morto a 88 anni Leonardo Andreucci

Lucca, 13 novembre 2025 – Castelnuovo di Garfagnana piange la scomparsa di Leonardo Andreucci, venuto a mancare nella serata di ieri, 12 novembre, all’età di 88 anni. Da tempo in condizioni di salute precarie, Andreucci lascia un segno profondo nella storia amministrativa e civile del territorio. Già primo cittadino di Castelnuovo e presidente della Provincia di Lucca dal 1985 al 1990, nonché padre del noto pilota di rally Paolo Andreucci, Leonardo Andreucci viene ricordato dal sindaco Andrea Tagliasacchi come “un uomo che ha dato moltissimo alla comunità castelnuovese e non solo”, “interpretando i ruoli politici ed istituzionali con spirito di concretezza e semplicità umana”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelnuovo, è morto a 88 anni Leonardo Andreucci

