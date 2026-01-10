E l’Arci ora vende corsi di Corano

L’Arci ha avviato la vendita di corsi di Corano, guidati da una mediatrice specializzata. L’iniziativa si inserisce in un progetto di promozione della lingua e della cultura araba, con un’attenzione particolare alla sensibilizzazione interculturale e al contrasto alle discriminazioni di genere. L’obiettivo è offrire un'opportunità di approfondimento culturale, favorendo il dialogo e la conoscenza tra diverse realtà.

Sotto la guida «transculturale» di una mediatrice e col bizzarro pretesto del contrasto alle discriminazioni di genere, l'associazione promuove la lingua e la cultura arabe. Finora chi ipotizzava di portare avanti un (difficile) processo di integrazione degli stranieri di fede islamica venuti a vivere in Italia puntava su processi di mediazione culturale. Detta in parole povere, si facevano corsi per insegnare agli stranieri la nostra lingua, le nostre usanze, le nostre leggi. In molti casi con scarsi risultati, ma questo non spiega la curiosa iniziativa nata in seno all'Arci, che di fatto ribalta il processo: sono gli italiani che devono imparare l'arabo e conoscere il Corano.

