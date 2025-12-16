Da Marx e Lenin al Corano l’Arci vara Islam insieme

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arci ha avviato il progetto “Islam Insieme”, un'iniziativa che si ispira a figure come Marx, Lenin e al Corano, promuovendo dialogo e integrazione tra diverse culture e religioni. Con l’obiettivo di rafforzare il confronto e la coesione sociale, l’organizzazione sta già preparando le attività per il prossimo Ramadan, previsto tra febbraio e marzo 2026.

da marx e lenin al corano l8217arci vara islam insieme

© Imolaoggi.it - Da Marx e Lenin al Corano, l’Arci vara “Islam insieme”

''Islam Insieme'' sta già lavorando al prossimo Ramadan, che qust'anno cadrà tra febbraio e marzo e marzo 2026. Imolaoggi.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

marx lenin corano l8217arciL'Arci vara "Islam insieme". E ora si converte al Corano - L'Arci, acronimo di Associazione ricreativa e culturale Italiana, con un milione di iscritti in tutto il Paese e quasi 5mila circoli, è la più ... msn.com

Analisi di Marx e Lenin su classi sociali e rivoluzione - Marx distingue tra una classe sociale come insieme di individui in situazione simile e come unità consapevole con obiettivi comuni; il proletariato è solo la prima. skuola.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.