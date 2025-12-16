L' Arci vara Islam insieme E ora si converte al Corano

L'Arci, la più grande associazione di promozione sociale in Italia, annuncia una svolta culturale con il progetto

Da Marx e Lenin a Maometto. Dal "Manifesto" al Corano. L'Arci, acronimo di Associazione ricreativa e culturale Italiana, con un milione di iscritti in tutto il Paese e quasi 5mila circoli, è la più grande associazione di promozione sociale d'Italia per numero di aderenti e diffusione sul territorio. E sembra essersi convertita all'islam. Sotto l'egida dell'Arci di Avellino ora opera infatti anche "Islam Insieme" un'associazione che nello statuto, all'ultimo punto delle sue finalità, ha la "promozione della cultura arabo-islamica e dei principi di dialogo interculturale". Nel loro sito si legge che l'obiettivo è la coltivazione della "bellezza della spiritualità islamica per la trasformazione collettiva" con incontri online, webinar e spazi di ascolto. Ilgiornale.it

