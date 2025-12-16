Giorgio Panariello fuori da Tali e Quali | chi entra al suo posto

Giorgio Panariello non sarà più presente come giudice nello spin-off di

Giorgio Panariello non farà parte della giuria di Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show dedicato agli imitatori Nip e condotto da Nicola Savino. Una decisione che segna un cambio importante nel panel dei giudici, visto che il comico toscano era inizialmente dato per certo nel cast. Panariello è infatti l’unico nome a non essere stato riconfermato. Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, invece, restano saldamente al loro posto anche nella nuova edizione del programma. Massimo Lopez prende il posto di Panariello. A prendere il posto di Giorgio Panariello sarà Massimo Lopez. L’annuncio è arrivato direttamente da Nicola Savino durante una recente ospitata a TvTalk, dove il conduttore ha svelato la nuova composizione della giuria. Tivvusia.com

