È il segmento più dinamico Sa leggere i bisogni dei consumatori

Negli ultimi anni, il segmento delle marche del distributore (MDD) si è affermato come il più dinamico nel panorama dei consumi. Grazie alla capacità di leggere e rispondere alle esigenze dei consumatori, ha saputo adattarsi ai cambiamenti e intercettare nuove tendenze, consolidando la propria posizione nel mercato e dimostrando una crescita sostenuta sia in termini numerici che di sensibilità.

Negli ultimi anni la Mdd (marca del distributore) è stato il segmento più dinamico del consumo e lo dimostrano sia i numeri sia la capacità di intercettare nuove sensibilità. A sottolinearlo è Mauro Lusetti, presidente di Adm (Associazione distribuzione moderna) e di Conad, che evidenzia come la marca del distributore oggi svolga un ruolo sempre più centrale. Secondo Lusetti, infatti, Marca "offre la possibilità a industria e distribuzione di dimostrare la funzione sistemica della marca del distributore: non più un'innovazione a rimorchio della grande industria, ma un'innovazione che nasce dalla capacità della distribuzione di leggere i bisogni dei consumatori e di tradurli in proposte concrete".

