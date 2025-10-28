Nasce la Data Unit interaziendale | un sistema unico per leggere i bisogni di salute e migliorare i servizi

Modenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Programmare i servizi sanitari in base ai reali bisogni dei cittadini, prevedere le necessità future e ridurre le attese: sono alcuni degli obiettivi della nuova Data Unit interaziendale, presentata oggi a Modena dalle tre aziende sanitarie provinciali in collaborazione con l’Università di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nasce data unit interaziendaleSANITÀ MODENESE, INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE: NASCE LA DATA UNIT INTERAZIENDALE - Dati sempre più accessibili in ambito sanitario per rendere più performante il percorso di cura del paziente. Segnala tvqui.it

Nasce a Dolo la 'Prostate Unit' interaziendale della Provincia di Venezia - Il progetto permette, da un lato la presa in carico completa del paziente (tutti i percorsi vengono eseguiti “accompagnandolo per mano”, senza fargli fare code o attese) e, dall’altro lato, una scelta ... quotidianosanita.it scrive

Al CRO di Aviano nasce il Dipartimento interaziendale di Medicina trasfusionale - organizzativi e formativi nell'ambito della Medicina trasfusionale e del trattamento delle cellule staminali nell'area vasta pordenonese: nasce per ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Data Unit Interaziendale