Nasce la Data Unit interaziendale | un sistema unico per leggere i bisogni di salute e migliorare i servizi
Programmare i servizi sanitari in base ai reali bisogni dei cittadini, prevedere le necessità future e ridurre le attese: sono alcuni degli obiettivi della nuova Data Unit interaziendale, presentata oggi a Modena dalle tre aziende sanitarie provinciali in collaborazione con l’Università di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
