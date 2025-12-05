Un bambino indiano di tre anni fa la storia | è il più giovane scacchista classificato non sa leggere

Sarvagya Singh Kushwaha è diventato il più giovane scacchista della storia a essere inserito nella classifica mondiale: il bambino indiano ha soli 3 anni e 7 mesi, va all'asilo e non sa leggere. Da inizio dicembre ha un punteggio FIDE di 1572 negli scacchi 'rapid'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

