Tentano la fuga dai poliziotti poi li aggrediscono | trovati con la cocaina

Durante un normale controllo di polizia a Brescia, alcuni soggetti hanno tentato di scappare e successivamente aggredito gli agenti. Durante le operazioni sono stati trovati in possesso di cocaina. L'intervento ha portato all'arresto delle persone coinvolte, contribuendo alla sicurezza della zona e alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tentano di eludere un controllo di routine e finiscono in manette. È accaduto nei giorni scorsi a Brescia, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante della Polizia di Stato.Nel corso del pattugliamento, i poliziotti hanno notato due uomini che, vedendoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Tentano la fuga dai poliziotti, poi li aggrediscono: trovati con la cocaina Leggi anche: Tentano la fuga dai poliziotti, poi li aggrediscono: trovati con la cocaina Leggi anche: Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. ? Tentano la fuga dai poliziotti, poi li aggrediscono: trovati con la cocaina; Droga nascosta nelle tasche: in due tentano la fuga, ora verranno espulsi; Fuga contromano, posti di blocco saltati e schianto finale: furgone semina il panico; Attirato in un garage, picchiato e rapinato: arrestato un 21enne bresciano. Aggredisce un poliziotto con un coltello, l’altro agente spara e lo ferisce: 24enne arrestato per tentato omicidio - Un 24enne ha aggredito un poliziotto a Milano, l'altro agente ha sparato per difendere il collega e lo ha ferito alla gamba ... fanpage.it

Milano, aggredisce un poliziotto con un coltello: l'altro agente spara per difendere il collega e lo ferisce a una gamba, il 24enne arrestato per tentato omicidio - È successo lunedì 5 gennaio, poco dopo le 21, in via Cascina Barocco, quartiere Baggio. milano.corriere.it

Chiede aiuto in strada e poi aggredisce i poliziotti: 28enne tossicodipendente arrestato a Catania - Momenti di tensione a Catania, lungo la Stradale Gelso Bianco, dove un 28enne originario di Nicosia, in evidente stato di alterazione, camminava ... newsicilia.it

Maxi sequestro di droga a Civitavecchia: trovati 138 Kg di cocaina pura??

Fanno la spesa senza pagare e tentano la fuga: tre denunciati --> https://www.nordest24.it/treviso-tentato-furto-supermercato-ins-denunciati - facebook.com facebook

Brescia, tentano la fuga con la droga: arrestati ed espulsi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.