Tentano la fuga dai poliziotti poi li aggrediscono | trovati con la cocaina
Durante un controllo di routine a Brescia, due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato. Tentando di evitare l'identificazione, hanno tentato di scappare e successivamente aggredito gli agenti. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di cocaina, confermando l'uso di sostanze illegali. L'intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotte dalle forze dell'ordine nella città.
Tentano di eludere un controllo di routine e finiscono in manette. È accaduto nei giorni scorsi a Brescia, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante della Polizia di Stato.Nel corso del pattugliamento, i poliziotti hanno notato due uomini che, vedendoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
