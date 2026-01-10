Due anziani trovati morti in un laghetto nel Beneventano | disposta l' autopsia

Due anziani coniugi, Michele Pelosi di 84 anni e Maria Natalina Di Guglielmo di 86 anni, sono stati trovati morti nel laghetto in località Pineta a Guardia Sanframondi, nel Beneventano. La Procura ha disposto l’autopsia per approfondire le cause del decesso. La vicenda è al vaglio delle autorità competenti, che stanno investigando sulle circostanze dell’accaduto.

Due anziani coniugi, Michele Pelosi di 84 anni e Maria Natalina Di Guglielmo di 86 anni, sono stati trovati senza vita in un laghetto in località Pineta a Guardia Sanframondi.

Marito e moglie trovati morti in un laghetto: disposta autopsia - A Guardia Sanframondi, nel Beneventano, sono stati rinvenuti senza vita i corpi di due anziani, marito e moglie, nel laghetto artificiale della contrada Sant'Antuono. ilroma.net

Dramma a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa, l’allarme lanciato dal figlio - I corpi degli anziani coniugi scoperti nell’abitazione vicino a una scala interna. affaritaliani.it

Nel tardo pomeriggio di venerdì 9 gennaio, una tragedia ha scosso la comunità di Guardia Sanframondi (Benevento): i corpi di due anziani coniugi, entrambi originari del posto, sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale all’interno di un’area picnic - facebook.com facebook

Anziani coniugi trovati morti in casa a Castiglione Olona: si indaga sulle cause x.com

