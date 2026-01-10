Anziani coniugi trovati morti in un laghetto artificiale nel Beneventano

Da tgcom24.mediaset.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Beneventano, sono stati rinvenuti i corpi di Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86, trovati senza vita in un laghetto artificiale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica degli eventi. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza di aree pubbliche e private nelle vicinanze di zone naturali e artificiali.

Si tratterebbe di Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86. In corso le indagini per ricostruire le cause della morte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

anziani coniugi trovati morti in un laghetto artificiale nel beneventano

© Tgcom24.mediaset.it - Anziani coniugi trovati morti in un laghetto artificiale nel Beneventano

Leggi anche: Giallo a Guardia Sanframondi, anziani coniugi trovati morti nel laghetto

Leggi anche: Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto: si indaga sulle cause

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Anziani coniugi trovati morti in casa a Castiglione Olona: si indaga sulle cause; Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto; Castiglione Olona, coniugi trovati morti in casa: “Comunità sotto choc”. Attesa per l’autopsia; Castiglione: Anziani coniugi trovati morti in casa.

anziani coniugi trovati mortiMarito e moglie trovati morti in un laghetto, Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo erano vicino a un'area pic-nic: disposta l'autopsia - Tragedia venerdì 9 gennaio 2026 a Guardia Sanframondi, Benevento, dove due anziani coniugi sono stati trovati senza vita in un laghetto nei pressi di un’area pic- leggo.it

anziani coniugi trovati mortiGiallo a Guardia Sanframondi, anziani coniugi trovati morti nel laghetto - Due coniugi del posto, di 84 e 86 anni, sono stati trovati morti nel laghetto dell'area pic nic di Guardia Sanframondi. fremondoweb.com

Giallo a Guardia Sanframondi, coniugi trovati morti in un laghetto - Oggi nel tardo pomeriggio, Guardia Sanframondi è stata colpita da un tragico evento che ha scosso la comunità. cronachedellacampania.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.