Anziani coniugi trovati morti in un laghetto artificiale nel Beneventano

Nel Beneventano, sono stati rinvenuti i corpi di Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86, trovati senza vita in un laghetto artificiale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica degli eventi. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza di aree pubbliche e private nelle vicinanze di zone naturali e artificiali.

Si tratterebbe di Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86. In corso le indagini per ricostruire le cause della morte.

Giallo a Guardia Sanframondi, anziani coniugi trovati morti nel laghetto - Due coniugi del posto, di 84 e 86 anni, sono stati trovati morti nel laghetto dell'area pic nic di Guardia Sanframondi. fremondoweb.com

Giallo a Guardia Sanframondi, coniugi trovati morti in un laghetto - Oggi nel tardo pomeriggio, Guardia Sanframondi è stata colpita da un tragico evento che ha scosso la comunità. cronachedellacampania.it

Nel tardo pomeriggio di oggi una tragedia ha scosso la comunità di Guardia Sanframondi. Due anziani coniugi, Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un laghetto nei pressi dell’area pic-nic de x.com

