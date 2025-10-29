AEW | Chris Jericho abbandona la richiesta del marchio Jericho Vortex Nuove speculazioni sul futuro e possibili scenari WWE

Periodo di incertezza per Chris Jericho: il tentativo di registrare il marchio “ The Jericho Vortex ” per scopi commerciali AEW è stato dichiarato ufficialmente “abbandonato” dallo United States Patent and Trademark Office. Secondo la nota, dopo la richiesta presentata nell’aprile del 2024, Jericho non ha portato a termine la pratica entro il termine previsto, né ha inoltrato la richiesta di proroga dopo il primo avviso positivo Documento ufficiale: “Domanda abbandonata per mancata risposta”. Il comunicato della US Patent Office spiega: “La domanda viene dichiarata abbandonata perché non abbiamo ricevuto entro sei mesi dalla ‘Notice of Allowance’ (NOA): (1) la dichiarazione d’uso (SOU); oppure (2) una richiesta di estensione per depositare la dichiarazione d’uso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho abbandona la richiesta del marchio “Jericho Vortex”. Nuove speculazioni sul futuro e possibili scenari WWE

