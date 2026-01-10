Drammatico schianto sull' autostrada A25 | un morto e tre feriti

Nella mattinata di sabato 10 gennaio, sull'autostrada A25 tra Aielli-Celano e Avezzano, si è verificato un grave incidente che ha causato un morto e tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. L’incidente ha coinvolto diversi mezzi, e le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La circolazione è stata temporaneamente rallentata, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

È di un morto e tre persone ferite, di cui una grave, il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 10 gennaio sull'autostrada A25, nel tratto tra Aielli-Celano e Avezzano, in provincia dell'Aquila. Lo scontro tra due vetture si è verificato intorno alle 11 al km. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Drammatico incidente stradale, schianto auto moto: tre feriti gravi, due sono ragazzini Leggi anche: Schianto sull’autostrada. Cinque feriti nel camper. Paura per 3 minorenni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ultraleggero sulla Corda Molle: nel video il drammatico schianto; Maxi tamponamento in A26, traffico ancora bloccato; Incidente tra auto e camion sulla A21, morto 51enne di Borgofranco d'Ivrea; Tragedia all'alba, ragazzo di 18 anni muore dopo lo schianto in A1. Drammatico schianto sull'autostrada A25: un morto e tre feriti - L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato nel tratto tra Aielli Celano e Avezzano. chietitoday.it

Violento schianto in autostrada, un morto e due feriti gravi tra Celano e Avezzano - Un drammatico incidente stradale si è verificato poco fa sull’autostrada A25, nel tratto compreso tra Celano e l'uscita di ... marsicalive.it

Tragedia all'alba, ragazzo di 18 anni muore dopo lo schianto in A1 - La vittima, Emanuele Esposito, è morto in seguito allo scontro tra un’auto e una motocicletta. casertanews.it

Il nuovo anno comincia con un epilogo drammatico sul tema della violenza stradale a Napoli. La prima vittima del 2026 è un 63enne napoletano rimasto schiacciato nello schianto tra tre auto a Fuorigrotta - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.