Drammatico schianto sull' autostrada A25 | un morto e tre feriti
Nella mattinata di sabato 10 gennaio, sull'autostrada A25 tra Aielli-Celano e Avezzano, si è verificato un grave incidente che ha causato un morto e tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. L’incidente ha coinvolto diversi mezzi, e le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La circolazione è stata temporaneamente rallentata, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.
È di un morto e tre persone ferite, di cui una grave, il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 10 gennaio sull'autostrada A25, nel tratto tra Aielli-Celano e Avezzano, in provincia dell'Aquila. Lo scontro tra due vetture si è verificato intorno alle 11 al km. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
