Schianto sull’autostrada Cinque feriti nel camper Paura per 3 minorenni

Un altro incidente sullautostrada nel tratto tra Valdarno e Arezzo. Ieri lungo sull’ A1, al chilometro 341 in direzione Sud, incidente per un camper con all’interno cinque persone. La richiesta di soccorsi è scattata intorno alle 15, con l’attivazione del servizio di emergenza 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, un’auto infermierizzata e un mezzo Blsd della Misericordia di Terranuova Bracciolini. A bordo del mezzo si trovavano un uomo, una donna e tre minori. Tutti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

