Drammatico incidente stradale schianto auto moto | tre feriti gravi due sono ragazzini

Drammatico incidente stradale ieri sera a Nova Milanese: tre giovani finiscono in ospedale in condizioni molto serie, due hanno 15 e 16 anni.Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.15 di domenica 26 ottobre, a Nova Milanese, in via Como. Uno schianto violentissimo con l’immediata allerta della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

