Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi

L'articolo analizza le somiglianze tra Giorgia Meloni e figure della Democrazia Cristiana, evidenziando come il suo stile e il suo discorso richiamino certi tratti della tradizione politica democristiana. Viene inoltre considerata la possibile influenza di Marina Berlusconi nel contesto politico attuale, offrendo uno sguardo sulle sfumature e le percezioni che circondano la leadership della premier.

«Comunque questo melonismo odora di democristianeria. L’odore è pungente. Qualche volta, ma solo qualche volta, la premier si traveste da». Da? «Un po’ da quella roba lì, un po’ da destra reazionaria. Perché il doppio ruolo la costringe a fare due parti in commedia. Resta lo sfondo democristiano. Fratelli d’Italia a me sembra un po’ RaiUno e viceversa». Giordano Bruno Guerri, storico e saggista oltre che studioso del ventennio fascista, risponde così al Fatto Quotidiano che gli chiede cosa pensa del governo Meloni. Lo studioso segnala che «è un bene che Giorgia Meloni non mi abbia chiamato. Un bene sia per lei che per me. Open.online KARIMA MOUAL ATTACCA GIORGIA MELONI, MA DEL DEBBIO LA SBUGIARDA E LA RIDICOLIZZA IN DIRETTA TV «Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC. Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi» - Giordano Bruno Guerri e la premier: ogni tanto si traveste da destra reazionaria, ma perché deve fare due parti in commedia ... msn.com

