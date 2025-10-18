Sinner-Alcaraz quando giocano la finale del Six Kings Slam? Orario dove vedere in tv e streaming e montepremi

Ilmessaggero.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora l'uno contro l'altro, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno anche nella finale del Six Kings Slam, torneo di esibizione in programma oggi a Riad. L'anno scorso vinse. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

