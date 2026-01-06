Dove vedere in tv e streaming l’esibizione Sinner-Alcaraz a Seul 2026. L’evento, in programma sabato 10 gennaio alle 8:00 italiane presso l’Incheon Inspire Arena, rappresenta l’esordio stagionale di Jannik Sinner, che affronterà Carlos Alcaraz in una gara non ufficiale. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione.

Lo Hyundai Card Super Match, esibizione in calendario sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane, alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), segnerà l’esordio stagionale, seppur in gara non ufficiale, di Jannik Sinner: l’azzurro affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si tratterà del primo incrocio stagionale tra l’italiano e l’iberico, che quest’anno hanno fatto la scelta comune di non disputare incontri ufficiali prima degli Australian Open, rimandando l’esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio. La diretta tv di Sinner-Alcaraz, incontro d’ esibizione a Seul, sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la Diretta Live testuale del match d’esibizione sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione |…; Sinner-Alcaraz, la “prima” del 2026 a Seul: dove vedere il match in tv; Sinner-Alcaraz, la stagione inizia in Corea: quando e dove vedere la super-esibizione; Sinner-Alcaraz, il match di Seul del 10 gennaio LIVE su Sky.

Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz, esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un incontro di esibizione in programma sabato 10 gennaio (ore 08. oasport.it

Sinner-Alcaraz a Seul: data, orario e dove vederla in TV e in streaming - Il 2026 tennistico si apre con un grande appuntamento: l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seoul, in Corea del Sud. tag24.it