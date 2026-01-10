Douglas Luiz torna alla Juve? Il prestito al Nottingham rischia di saltare | c’entra un’operazione in entrata che interessa ai bianconeri
Sei interessato alle ultime novità sul mercato della Juventus? Douglas Luiz, attualmente al Nottingham, potrebbe restare in Inghilterra o essere rientrare in Italia. La sua situazione dipende da un’operazione in entrata che coinvolge anche i bianconeri, e il suo prestito rischia di essere interrotto a causa delle poche presenze in Premier League. Ecco cosa c’è da sapere sui possibili sviluppi.
Douglas Luiz torna alla Juve? Il prestito al Nottingham rischia di saltare per le poche presenze in Premier, Comolli valuta il rientro per girarlo altrove. Un allarme rosso risuona nelle casse della Juventus, legato al futuro sempre più incerto di Douglas Luiz. Quello che in estate sembrava un’operazione blindata, si sta trasformando in un pericoloso grattacapo finanziario per il responsabile dell’area sportiva Damien Comolli. L’accordo di prestito con il Nottingham Forest prevedeva infatti un riscatto fissato a 28,5 milioni di euro, vincolato però a una clausola molto specifica: il raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Douglas Luiz rischia di tornare alla Juve: quando scatterà l’obbligo di riscatto per il Nottingham
Leggi anche: Infortunio Douglas Luiz, il centrocampista in prestito al Nottingham Forest si ferma ancora. A rischio l’obbligo di riscatto? Ecco le sue condizioni
Juve, Douglas Luiz a un passo dal Nottingham: l'addio del brasiliano può sbloccare tre colpi in entrata; Juve, il pagellone 2025: Kalulu rinasce, Kelly cosa fa, McKennie l’aggiustatutto, Vlahovic flop; Douglas Luiz al Nottingham Forest: quando scatta l’obbligo di riscatto e quanto guadagnerebbe la Juventus; Douglas Luiz Juve, si avvicina ancora l'obbligo di riscatto del Nottingham Forest: ecco cosa manca.
Panchina per Douglas Luiz in Nottingham-Everton: si complica il riscatto - Nell'accordo per la cessione di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham, era stato stabilito che l'obbligo del riscatto scattava quando il brasiliano aveva ottenuto almeno quindici ... tuttojuve.com
Home Mercato Video Foto Rosa - Nottingham Forest vicino all'obbligo di riscatto: alla Juve andrebbero 25 milioni più bonus. sportmediaset.mediaset.it
Calciomercato live: Juve, Carrasco e Almada alternative a Chiesa. Bove lascia Roma, c’è il Watford - Anche Maldini tra i piani B, ma i bianconeri stringono col Liverpool. lastampa.it
Douglas Luiz in campo 88' contro il Wrexham: quanto manca per il riscatto - facebook.com facebook
Quanto manca per il riscatto di #DouglasLuiz Le ultime x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.