Douglas Luiz rischia di tornare alla Juve | quando scatterà l'obbligo di riscatto per il Nottingham

Douglas Luiz potrebbe tornare alla Juventus se il Nottingham decide di non esercitare l'obbligo di riscatto. Dopo una stagione senza continuità, il futuro del centrocampista brasiliano è in bilico. Ecco cosa sta succedendo a Douglas Luiz e quali sono le implicazioni per il suo trasferimento.

