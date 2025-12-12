Douglas Luiz rischia di tornare alla Juve | quando scatterà l'obbligo di riscatto per il Nottingham

Douglas Luiz potrebbe tornare alla Juventus se il Nottingham decide di non esercitare l'obbligo di riscatto. Dopo una stagione senza continuità, il futuro del centrocampista brasiliano è in bilico. Ecco cosa sta succedendo a Douglas Luiz e quali sono le implicazioni per il suo trasferimento.

Douglas Luiz non ha trovato continuità al Nottingham che potrebbe decidere di non far scattare l'obbligo di riscatto: cosa sta succedendo al brasiliano in questa stagione. Fanpage.it

Solo un tempo di gioco per Douglas Luiz, sostituito all'intervallo dal tecnico Dyche. Restano sei gli incontri con più di 45' disputati dal brasiliano, aspetto che interessa molto la #Juve (deve farne almeno 15 così per il riscatto obbligatorio). Era al rientro dall'infor

