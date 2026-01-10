Dormire sul fianco | la pulizia del cervello durante il sonno

Dormire sul fianco favorisce un sonno più profondo e può migliorare la salute cerebrale. Durante il riposo, il cervello svolge importanti funzioni di pulizia e rinnovamento, eliminando le tossine accumulate durante la giornata. Questa posizione può contribuire a ottimizzare i processi di rigenerazione cerebrale, supportando il benessere mentale e la qualità del sonno. Un riposo corretto è fondamentale per mantenere le funzionalità cognitive e la salute generale.

Il cervello è un organo straordinariamente complesso, composto da circa 100 miliardi di neuroni e da un numero incalcolabile di connessioni. Attraverso il sangue riceve le molecole nutritive introdotte con l’alimentazione e l’ossigeno, che rappresenta il principale nutriente per la sua attività. Le molecole alimentari e respiratorie (ossigeno) passano dal sangue all’interno del cervello per nutrire i neuroni che costituiscono la massa cerebrale cranica. La vita cellulare dei neuroni produce inevitabilmente scorie e prodotti di scarto. Per mantenere l’efficienza vitale dell’intero organo, queste sostanze devono essere rimosse in modo continuo ed efficace. 🔗 Leggi su Lortica.it

