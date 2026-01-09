Cortona alla conquista del sonno | come aiutare il bambino a dormire

A Cortona si apre un nuovo ciclo di incontri dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per favorire il sonno dei bambini. Martedì 20 gennaio a Terontola, esperti discuteranno delle strategie più efficaci per aiutare i piccoli a dormire meglio, promuovendo un ambiente sereno e salutare. Un’occasione per condividere consigli e approfondimenti utili per il benessere dell’intera famiglia.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Prosegue la serie di incontri rivolti alle famigli e, martedì 20 gennaio a Terontola. Proseguono gli incontri dedicati a mamme, babbi, nonne e nonni promossi dall’Amministrazione comunale grazie all’organizzazione di Polis, la cooperativa che cura i nidi d’infanzia. Martedì 20 gennaio, dalle 16.30 alle 18.00, alla Casa di Paese (sede Auser) di Terontola, in via De’ combattenti, si terrà l'incontro, dal titolo «Alla conquista del sonno: come aiutare il bambino a dormire». Un tema di fondamentale interesse per la crescita dei piccoli con l’obiettivo di trasmettere indicazioni pratiche e riflettere su abitudini e strategie cha facilitino l'addormentamento dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

