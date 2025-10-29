Il sonno serve a ripulire il cervello dalle scorie Dormire bene tiene lontano l’Alzheimer

La notte quando le onde cerebrali rallentano il sistema linfatico libera i neuroni dalle tossine accumulate durante il giorno. Ecco perché l’insonnia è spesso associata alle demenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il sonno serve a ripulire il cervello dalle scorie. “Dormire bene tiene lontano l’Alzheimer”

Durante il sonno, un misterioso liquido scorre tra le cellule cerebrali portando via le tossine e le proteine che, se accumulate, possono favorire malattie come l’Alzheimer. È il sistema glinfatico, la “lavatrice del cervello”. Dormire bene non serve solo a riposare, Vai su Facebook

