Dora Romano | Quando l’umanità idolatra guerra denaro e potere l’arte rischia di perdere il suo senso

Dora Romano esprime una riflessione sul ruolo dell’arte in un mondo dominato da guerra, denaro e potere. L’attrice sottolinea come, in questa realtà, l’arte possa perdere il suo senso originale, evidenziando il rischio che l’umanità, concentrata su questi valori, si allontani dai principi di creatività e spiritualità. Una considerazione sobria e importante sul rapporto tra società, arte e valori fondamentali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.