Dora Romano | Quando l’umanità idolatra guerra denaro e potere l’arte rischia di perdere il suo senso
Dora Romano esprime una riflessione sul ruolo dell’arte in un mondo dominato da guerra, denaro e potere. L’attrice sottolinea come, in questa realtà, l’arte possa perdere il suo senso originale, evidenziando il rischio che l’umanità, concentrata su questi valori, si allontani dai principi di creatività e spiritualità. Una considerazione sobria e importante sul rapporto tra società, arte e valori fondamentali.
Una riflessione intensa e amara sull’arte, sul ruolo dell’artista e sullo stato dell’umanità arriva dall’attrice Dora Romano, che in una dichiarazione pubblica ha espresso tutto il suo smarrimento di fronte a un mondo sempre più dominato dalla violenza, dall’avidità e dalla ricerca del potere. «A volte, come adesso, mi chiedo che senso abbia una vita dedicata all’arte, alla ricerca della bellezza e del senso dell’essere voce e corpo di tanta diversa umanità», afferma l’attrice, ponendo una domanda che va oltre la dimensione personale e tocca il valore stesso della cultura nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
