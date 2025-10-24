Mio marito ha lasciato tutto il suo patrimonio al suo figlio ‘segreto’ ma lui non lo sa e rischia di perdere tutto | è caccia all’erede misterioso a Chi l’ha visto?

AAA erede cercasi. Ha 67 anni l’uomo che da anni anche “ Chi l’ha visto?” sta provando a rintracciare in quanto destinatario di un’eredità lasciatagli dal padre che non ha mai conosciuto. Una storia che parte dalla Svezia, dove Malcolm Simon, dj scomparso durante la pandemia, prima di morire ha affidato alla moglie il compito di ritrovare il figlio italiano nato dalla relazione con una triestina e consegnargli un cospicuo patrimonio. Finora le ricerche si sono concentrate a Trieste, ma nella puntata del programma di Rai 3 in onda mercoledì 22 ottobre si fa largo l’ipotesi che il figlio, oggi quasi 70enne, possa trovarsi a Padova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito ha lasciato tutto il suo patrimonio al suo figlio ‘segreto’, ma lui non lo sa e rischia di perdere tutto”: è caccia all’erede misterioso a “Chi l’ha visto?”

