Il centro storico di Barbarano Romano si colora di cinema e arte con Il senso di un paese

Dal 31 ottobre al 2 novembre Barbarano Romano si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove le strade e le piazze si riempiono di cinema, arte, musica e ambiente grazie a "Il senso di un paese". Il festival è coordinato dal regista Gianfranco Pannone e promosso dal Comune di Barbarabo Romano.

"Il senso di un Paese", nella 7ma edizione del festival Barbarano Romano consegna a Bellocchio e Müller la cittadinanza onoraria - Dal 31 ottobre al 2 novembre Barbarano Romano torna a trasformarsi in un palcoscenico diffuso, dove le strade, le piazze e gli scorci del borgo medievale si riempiono di cinema, musica, arte e ambient

Barbarano Romano, cittadinanza onoraria a Marco Bellocchio e Mueller - Dal 31 ottobre al 2 novembre a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, si svolge la settima edizione del

Torna a Barbarano Romano "Il senso di un paese" - Ideata dal regista Gianfranco Pannone, con Maria Cristina Locori e Raimondo Fortuna, patrocinata dal Comune di Barbarano guidato dal Sindaco Rinaldo Marchesi, la kermesse