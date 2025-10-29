Il centro storico di Barbarano Romano si colora di cinema e arte con Il senso di un paese

Dal 31 ottobre al 2 novembre Barbarano Romano si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove le strade e le piazze si riempiono di cinema, arte, musica e ambiente grazie a “Il senso di un paese”.Il festival è coordinato dal regista Gianfranco Pannone e promosso dal Comune di Barbarabo Romano e dal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

