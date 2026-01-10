DOPPIETTA DA CAPOGIRO! Tommaso Giacomel sbaglia 6 volte ma vince un folle inseguimento a Oberhof!

Tommaso Giacomel conferma il suo ottimo stato di forma vincendo un emozionante inseguimento a Oberhof, nonostante sei errori di tiro. Dopo i successi precedenti nelle competizioni francesi, il biatleta italiano dimostra determinazione e resistenza in una gara impegnativa, consolidando il suo ruolo tra i migliori atleti della disciplina. Un risultato che sottolinea il talento e la costanza di Giacomel nel circuito internazionale.

Continua il momento da favola di Tommaso Giacomel, che dopo i successi nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, e nella 10 km sprint maschile di Oberhof, vince anche la 12.5 km pursuit nella località tedesca, e balza in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon. Era dall'11 marzo 1988, quasi 38 anni fa, che un italiano non svettava nella graduatoria maschile del circuito maggiore. Quella odierna per Giacomel è la quarta vittoria stagionale, nonché il quinto podio in questa edizione della Coppa del Mondo: con questo successo il biathlon italiano può fregiarsi, quando è in corso la quarta tappa del massimo circuito, di sei affermazioni ed undici piazzamenti tra i primi tre.

