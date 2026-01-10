LIVE Biathlon Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA | Tommaso Giacomel a caccia del primato in classifica

Benvenuti alla copertura in tempo reale dell'inseguimento maschile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2026. Seguiremo passo dopo passo le performance degli atleti, con particolare attenzione a Tommaso Giacomel, in corsa per migliorare la propria posizione in classifica. Restate con noi per aggiornamenti puntuali e analisi dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ inseguimento maschile di Oberhof, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2026. Il 2026 del biathlon è iniziato in una delle location storiche di questo sport, da molti considerata come ‘l’università del biathlon’. Il circuito maschile riparte dalla strepitosa vittoria di Tommaso Giacomel, che nella giornata di giovedì ha vinto la sprint nonostante un errore nella serie a terra. Grazie a questo successo il fuoriclasse azzurro partirà davanti a tutti ed andrà a caccia della prima doppietta in carriera in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

