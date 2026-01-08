Tommaso Giacomel si è aggiudicato la sprint di Oberhof, consolidando la seconda posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. A -29 punti dal leader Johan-Olav Botn, assente in Germania, l’azzurro ha l’opportunità di superarlo nella pursuit di sabato. Questa vittoria rappresenta un passo importante per Giacomel, che punta a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica.

Tommaso Giacomel ha vinto la sprint di Oberhof e si è portato al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, a -29 dal norvegese Johan-Olav Botn, assente in Germania: l’azzurro avrà modo di operare il sorpasso nella pursuit di sabato. L’azzurro sarà certo del primato in graduatoria in caso di podio, mentre in caso di quarto o quinto posto dovrà sperare che il transalpino Eric Perrot non vinca la pursuit, infine in caso di sesto o settimo posto dovrà sperare che il francese non arrivi tra i primi due nell’inseguimento. Giacomel, ovviamente, partirà davanti a tutti nella pursuit di sabato, con il vantaggio accumulato nella sprint odierna: il francese Eric Perrot, rivale diretto per il primato in graduatoria, partirà sesto, con 33? di ritardo rispetto all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel, occasione inseguimento a Oberhof! I vantaggi sugli avversari e cosa serve per il primato in classifica

Leggi anche: Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo

Leggi anche: Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Botn costretto a rinunciare a Oberhof (come Laegreid), per Giacomel un'occasione clamorosa per la vetta della generale; Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Oberhof: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo; Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streaming.

Tommaso Giacomel, occasione inseguimento a Oberhof! I vantaggi sugli avversari e cosa serve per il primato in classifica - Tommaso Giacomel ha vinto la sprint di Oberhof e si è portato al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it