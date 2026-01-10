Donna investita sulle strisce | trovata la conducente dell' auto pirata

Mercoledì 7 gennaio, all’incrocio tra via Veneto e via Monti, una donna è stata investita sulle strisce pedonali da un’auto che poi è fuggita senza fermarsi. L’incidente ha generato apprensione nella comunità locale. Dopo alcune ore, è stata identificata e denunciata la conducente del veicolo coinvolto. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme stradali e della sicurezza pedonale.

L'urto sulle strisce pedonali, poi la fuga senza voltarsi indietro. Poteva trasformarsi in un giallo l'incidente avvenuto mercoledì 7 gennaio all'incrocio tra via Veneto e via Monti, dove una donna è stata travolta da un'auto proprio mentre attraversava la carreggiata nel punto che dovrebbe.

