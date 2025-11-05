Franco Bertolotti travolto e ucciso sulle strisce a Milano da un' auto pirata caccia al conducente

Un 87enne, Franco Bertolotti, è stato travolto e ucciso da un furgone bianco a Milano. Il conducente viaggiava a bordo di un mezzo a noleggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Franco Bertolotti travolto e ucciso sulle strisce a Milano da un'auto pirata, caccia al conducente

Franco Bertolotti investito e ucciso a Milano, caccia al pirata killer: «Lo ha travolto ed è scappato». Ipotesi fuga all'estero - Sono in pieno corso, a Milano, le indagini per identificare il conducente di un furgone che questa mattina ha investito e ucciso un 87enne, ... Da msn.com

Franco Bertolotti, travolto e ucciso da un furgone a Milano: è caccia al pirata della strada - Nella giornata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Milano. Riporta fanpage.it

Milano, 87enne investito sulle strisce e ucciso in via Fratelli Bronzetti: caccia al pirata della strada - La vittima si chiamava Franco Bertolotti, stava andando a comprare il pane quando è stato travolto all'incrocio con via Macedonio Melloni, in una zona molto frequentata. Segnala milano.corriere.it