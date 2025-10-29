Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tragedia all’alba, sulla statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione (Teramo). Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto attorno alle 6 del mattino. L’automobilista che l’ha travolta non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.   . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel teramano

© Ildifforme.it - Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano

News recenti che potrebbero piacerti

donna travolta uccisa autoTeramo, donna di 58 anni travolta e uccisa da auto pirata: chi era la vittima - Travolta e uccisa da un’auto pirata sulla statale 80 a Teramo: conducente in fuga, vittima identificata, aveva 58 anni. Segnala notizie.it

donna travolta uccisa autoIncidente a Bellante, donna travolta e uccisa nel Teramano da un’auto pirata - Rosanna Pigliacampo è stata investita e uccisa lungo la statale 80 Teramo- Da tg24.sky.it

donna travolta uccisa autoTeramo, 58enne travolta e uccisa da un’auto pirata - Una donna di 58 anni è stata investita e uccisa da un'auto pirata sulla strada statale 80 in provincia di Teramo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Travolta Uccisa Auto