Dodo Inter decisione finale presa! La conferma di Fabrizio Romano | la Fiorentina ha preso questa posizione sul giocatore

La Fiorentina ha ufficialmente comunicato la propria decisione riguardo al trasferimento di Dodo Inter. La conferma, riportata da Fabrizio Romano, chiarisce la posizione del club in questa operazione di mercato. La notizia rappresenta un passo importante per i tifosi e gli addetti ai lavori, offrendo chiarezza sulle prossime mosse del giocatore e delle società coinvolte.

Inter News 24 Dodo Inter, decisione finale presa! La conferma di Fabrizio Romano sull'operazione di mercato dei nerazzurri conferma questa pista. Fabrizio Romano ha definitivamente spento la pista Dodò per l'Inter. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, l' Inter non ha intenzione di investire sul terzino brasiliano, preferendo invece una soluzione in prestito. Tuttavia, questa proposta non è vista di buon occhio dalla Fiorentina, che ha già preso una decisione chiara: se cedere Dodò, dovrà avvenire a titolo definitivo, senza la formula del prestito. Le parole di Fabrizio Romano su Twitter sono state inequivocabili: «Inter-Dodò, una pista che possiamo spegnere.

Inter, sfuma Cancelo e avanza Dodô: la Fiorentina apre alla trattativa - Il mercato dell’ Inter entra in una fase calda e, dopo il mancato ritorno di João Cancelo, i dirigenti nerazzurri hanno individuato un nuovo profilo per rinforzare la corsia destra. it.blastingnews.com

Esterno, a gennaio arrivo tampone: Dodo in prestito si fa solo se l'Inter dà in scambio... - facebook.com facebook

Esterno, a gennaio arrivo tampone: Dodo in prestito si fa solo se l'Inter dà in scambio... x.com

