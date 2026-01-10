Divinity sarà compatibile con Steam Deck e arriverà su Nintendo Switch 2? Risponde Larian Studios

Larian Studios ha confermato durante un'AMA su Reddit che Divinity sarà compatibile con Steam Deck. Tuttavia, al momento non ci sono conferme riguardo al rilascio su Nintendo Switch 2. La discussione ha focalizzato le prime informazioni sul futuro del nuovo GDR in sviluppo, offrendo uno sguardo alle potenzialità del titolo e alle piattaforme su cui potrebbe essere disponibile.

Nel corso di una lunga sessione AMA su Reddit, Larian Studios ha risposto alle prime domande sul futuro di Divinity, il nuovo GDR attualmente in sviluppo. Tra i temi più discussi, la possibile uscita su Nintendo Switch 2 e la compatibilità con Steam Deck, con le risposte del team che non sono state definitive, ma hanno lasciato spazio a un cauto ottimismo. Lo studio ha infatti chiarito di essere ancora nelle fasi iniziali del progetto e di non voler prendere impegni prematuri sulle piattaforme. A intervenire è stato il technical director Bert van Semmertier, che ha ricordato come Larian abbia appena pubblicato Divinity: Original Sin 2 su Nintendo Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

