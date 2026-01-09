Baldur’s Gate 3 uscirà su Nintendo Switch 2? Risponde Larian Studios

Larian Studios ha risposto alla domanda sulla possibile uscita di Baldur’s Gate 3 su Nintendo Switch 2. La discussione riguarda le future versioni del gioco e le piattaforme compatibili, offrendo chiarimenti ai fan interessati. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per chi attende un porting su console Nintendo di ultima generazione.

Baldur’s Gate 3 uscirà anche su Nintendo Switch 2? È una domanda che molti fan si stanno ponendo e che è arrivata direttamente a Larian Studios. Durante una recente sessione di domande e risposte, il CEO Swen Vincke ha chiarito la posizione dello studio con parole sincere ma poco rassicuranti. La risposta, purtroppo, non lascia spazio a certezze immediate, ma nonostante questo il quadro che emerge aiuta a comprendere meglio come funzionano le decisioni dietro i grandi videogiochi. E spiega perché, a volte, anche un successo planetario può restare fuori da una piattaforma. Kotaku ha ripotato che un chiarimento arriva da un AMA su Reddit, dove Vincke ha risposto in modo diretto: Larian avrebbe “amato” portare Baldur’s Gate 3 su Switch 2, ma non era una scelta nelle sue mani. 🔗 Leggi su Game-experience.it

