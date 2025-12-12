Larian Studios annuncia Divinity con un trailer cruento ai The Game Awards 2025

Durante i The Game Awards 2025, Larian Studios ha presentato il trailer di Divinity, annunciando il ritorno a uno dei suoi universi più amati. Dopo il successo di Baldur’s Gate 3, il nuovo titolo promette di portare ancora più intensità e avventure epiche nel mondo di Divinity.

Larian Studios ha finalmente svelato uno degli annunci più attesi dei The Game Awards 2025: Divinity è il prossimo grande progetto dello studio, che torna così a uno dei suoi universi più iconici dopo l’enorme successo di Baldur’s Gate 3. Il reveal chiude uno dei principali “misteri” che hanno accompagnato le settimane precedenti alla cerimonia, dove molti fan si chiedevano se il team belga avrebbe fatto il grande passo verso il suo ritorno alle origini. L’ultimo capitolo della serie, Divinity: Original Sin 2, risale al 2017 e rappresenta ancora oggi uno dei GDR più apprezzati della scena videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Larian Studios annuncia Divinity con un trailer cruento ai The Game Awards 2025

Divinity: Original Sin Enhanced Edition - Trailer di annuncio

